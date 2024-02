Cultura Sabrina Sato mostra lesões de fantasias após desfiles no carnaval

Após uma temporada intensa de desfiles de carnaval, a apresentadora Sabrina Sato mostrou, nesta segunda-feira, 19, lesões causadas pelas fantasias usadas por ela. Sabrina desfilou como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e da Unidos de Vila Isabel, na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Ela também chegou a participar do desfile das campeãs nas duas cidades no sábado, 17. “Segunda-feira pós-carnaval e eu estou como? O que sobrou de mim”, iniciou ela em stories publicados no Instagram.

A apresentadora relatou mal conseguir andar após os desfiles. “Eu estou toda machucada, estou toda dolorida. Ontem eu não acordava, não levantava. E hoje eu precisei acordar para trabalhar”, relatou.

Sabrina, então, mostrou lesões no braço, no ombro e na cintura. Ela detalhou que não conseguiu desarrumar suas malas e que, ainda, vai trabalhar nesta terça, 20, de manhã.