Cultura Sabrina Sato estreia segundas temporadas no ‘Fantástico’ e no GNT

A apresentadora Sabrina Sato estreia a segunda temporada do quadro Essa eu Quero Ver, no Fantástico, neste domingo, 11. E a partir de terça, 13, na GNT, o público poderá acompanhar a segunda temporada do programa Sobre Nós Dois.

“Para ser sincera, acho que estou no melhor momento da minha carreira. E na vida pessoal também”, diz Sato.

Em seu quadro do Fantástico, ela vai mostrar curiosidades sobre o Japão. “É um país muito rico em cultura, e eles sabem lidar com o moderno e, ao mesmo tempo, preservar a suas raízes. Fiquei encantada com a viagem. Voltei completamente diferente.”

A apresentadora voltou da Ásia com muitas histórias para contar, como a do tornado. “Fomos gravar em um tipo de barco diferente em uma cidade perto de Tóquio. O que a gente não contava é que fosse ter um tornado bem na hora. Todo mundo ficou desesperado, queriam me tirar de lá. Mas falei: ‘Não, gente, vamos gravar’. No final deu tudo certo.”

Duplas

Já no Sobre Nós Dois, ela e Marcelo Adnet vão entrevistar, a cada programa, uma dupla de convidados: casais, amigos, parceiros de trabalho e outros tipos de duplas, famosas e anônimas. Da reestreia, às 22h45, participam seu namorado Nicolas Prattes, Douglas Silva, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues.

Sobre ter dois programas na TV Globo, a apresentadora se diz grata. “Eu me sinto confortável porque eles me dão a liberdade para eu ser quem sou, sem amarras nem nada. Eles me incentivam demais”, diz.