Sabrina Petraglia viaja meio mundo para entrar no enredo de ‘Família é Tudo’

Os últimos meses foram de intenso planejamento para Sabrina Petraglia. O nome da atriz estava nos planos do autor Daniel Ortiz e do diretor Fred Mayrink desde o início dos trabalhos de pré-produção de “Família é Tudo”. Porém, morando há pouco mais de um ano em Dubai, no Oriente Médio, com o marido e três filhos, a atriz não tinha certeza se o momento seria ideal para encarar uma novela do começo ao fim. Então, o trio começou a trabalhar em um plano de ação para Sabrina chegar ao folhetim em algum momento da trama. Após meses de planejamento e logística, ela encontrou o período ideal para se ausentar dos Emirados Árabes e entrar na atual história das sete como a empoderada Maya.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi uma mudança bem radical para Dubai, para um lugar totalmente diferente, cultura diferente, adaptação. Depois de seis meses, eu conversei com o Daniel e com o Fred e achei que a novela inteira ia ser demais, mas falei que gostaria, se eles pudessem pensar em mim para um tempo menor, só alguns meses, que eu estaria disponível e iria me organizar para conseguir fazer a novela”, explica Sabrina, que conciliou a gravação com as férias escolares dos filhos. “Eles foram muito legais comigo me dando essa oportunidade pós-maternidade de voltar com tudo, com uma personagem maravilhosa”, completa.

Assim como na vida real, Maya parte dos Emirados Árabes diretamente para o centro financeiro de São Paulo. A personagem é a irmã mais velha de Jéssica, papel de Rafa Kalimann. Ela chega disposta a colocar ordem na Produtora Chroma, liderada por Tom, interpretado por Renato Góes. Formada em Administração de Empresas, Maya é estudiosa, fez MBA, é uma típica workaholic. No ambiente de trabalho, gosta de tudo perfeito e se impõe o tempo todo. Acha que precisa ser assim para ser respeitada no meio corporativo, bastante machista. Mas esconde um lado dócil, generoso, que só os mais íntimos conhecem. “Foi muito legal misturar essa realidade com a ficção. A personagem vai incomodar bastante a Jéssica, e ela tem uma história de vida muito bonita que daqui a pouco vai se revelar. Eu acho que vai tocar bastante as pessoas”, adianta.

Meses antes de desembarcar no Brasil e longe dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Sabrina já estava envolvida com as gravações da novela. A atriz gravou duas cenas, de forma remota, antes de retornar ao país para o período de trabalho. Ainda em Dubai, ela realizou as filmagens com o auxílio de alguns amigos. “O Fred me orientou. Chamei dois amigos brasileiros que eu conheci lá, uma estudante de cinema e o Márcio, ele tem uma produtora lá, mas a gente gravou com o meu próprio celular e ele foi só enquadrando direitinho. Falei mais ou menos o que eu queria, o que o Fred queria, e fiz toda a caracterização à distância. Eu mudei meu cabelo com a Raquel, sempre presente, que é a chefe de caracterização, bati o figurino com a Sabrina, então trabalhei aí remoto com a equipe da novela, antes de vir para o Brasil e foi muito legal, foi uma experiência ótima, foi muito divertido e feliz por mostrar um pouquinho dos Emirados”, conta.

Natural de São Paulo, Sabrina tem uma parceria antiga com o autor Daniel Ortiz. Antes de “Família é Tudo”, ela já havia participado de “Alto-Astral”, “Haja Coração” e “Salve-se Quem Puder”. Porém, em janeiro do ano passado, ela transformou sua vida profissional para acompanhar o marido em uma nova jornada em Dubai.

“Eu já conversava com meu marido de viver essa experiência internacional, de aprender uma nova língua. Eu falava muito pouco inglês, agora estou decolando”, ressalta Sabrina, que ficou assustada com o início do processo de mudança de país. “Eu imaginei que Dubai era um lugar montado, glamouroso, ostentação, que eu não ia me identificar, que não ia ter natureza e que a condição da mulher fosse reprimida. Eu tinha um preconceito por ignorância da minha parte. Ainda bem que me dei essa oportunidade de conhecer Dubai e os Emirados, porque eu amo morar lá. Eu sou muito feliz. A minha rotina é uma delícia. Eu moro num condomínio verde, com pássaros. A história do povo emirate é linda. Então, para além desse luxo, essa ostentação que se vende, tem um povo muito educado que nos recebe muito bem. Claro que eu fiquei com frio na barriga com relação à minha carreira, mas eu também estava num momento diferente. A vida é feita de momentos, né? E tudo tem seu tempo, eu quis me dedicar à minha família, quis apoiar o meu marido nesse momento importante da carreira dele também”, valoriza.

“Família é Tudo” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Vida em aeroporto

O retorno ao Brasil não foi a única viagem que Sabrina precisou encarar neste momento. A atriz, que tem casa em São Paulo, tem sido assídua na ponte-área nas últimas semanas. Tudo porque as gravações da novela acontecem nos Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro. “Meus filhos e meu marido estão no meu apartamento em São Paulo com minha sogra. Com os avós agora mais perto, fico com eles nos dias que não gravo e me concentro quando vou para o Rio de Janeiro para gravar novela”, explica.

A ideia de sair de Dubai nessa época do ano já rondava a cabeça da Sabrina e do marido. O atual período é bastante quente nos Emirados Árabes. As temperaturas, inclusive, podem atingir a casa dos 50º C. “É impossível ficar nesse período por lá. Então, a gente sempre vai viajar, volta sempre, geralmente vamos voltar para o Brasil nesses dois próximos meses. Então, as crianças já viriam para cá. Eu vim um pouquinho antes porque o meu (filho) maior já está começando a ler e escrever. O meu marido achou que não precisava perder muita aula. Meu pai foi para Dubai, ficou com eles até virem pro Brasil”, ressalta.

Instantâneas

Durante a gravação remota, Sabrina mostrou alguns pontos turísticos de Dubai, como o Bush Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, e o Museu do Futuro, que é importante nos Emirados Árabes. “Foi muito interessante essa experiência de trazer um pouquinho dos Emirados para a novela e mostrar dois pontos turísticos”, vibra.

Sabrina também é bacharel de Comunicação em Multimeios pela PUC-SP.

A atriz é casada com o engenheiro chileno Ramón Velázquez.