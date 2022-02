Cultura Sabina Hidalgo, do Now United, anuncia gravidez do primeiro filho

Sabina Hidalgo, representante mexicana do grupo Now United, está grávida do seu primeiro filho. A informação foi compartilhada por ela em sua conta do Instagram.

A cantora publicou uma série de fotos ao lado do seu namorado, o jogador de futebol Tepa González, e do cachorro do casal.

Na mão dela, é possível ver o ultrassom do bebê. “Pedacinho nosso”, escreveu ela.

A criança ainda nem nasceu, mas já ganhou uma página no Instagram: @babyglezh. Nessa conta, que já tem mais de 116 mil seguidores, eles publicaram o ultrassom com mais detalhes e a legenda: “Olá, mundo!”