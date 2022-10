Ruy Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O escritor e jornalista Ruy Castro, 74, foi eleito para a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras na tarde desta quinta-feira, 6, deixada pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, morto em julho deste ano. Experiente jornalista, ele é autor das biografias de Carmen Miranda, Nelson Rodrigues e Garrincha.

Ruy Castro recebeu 32 votos dos 35 acadêmicos. A escolha do jornalista faz parte de um movimento na academia de popularizar a instituição. Em abril deste ano, o cantor e compositor Gilberto Gil tomou posse da cadeira 20, que foi do advogado Murilo Melo Filho, que pertencia a , já em março, a atriz Fernanda Montenegro passou a ocupar a cadeira 17, que foi de Affonso Arinos de Mello Franco.

Formado pela Faculdade Nacional de Filosofia, do Rio de Janeiro, Ruy Castro nunca pegou o diploma. Começou no jornalismo em 1967, no extinto Correio da Manhã, em uma época de ouro para a imprensa carioca, ele trabalhou em todos os grandes veículos da grande imprensa, inclusive no Estadão.

A partir da década de 1990, Ruy Castro decidiu se dedicar à literatura em tempo integral. Desde então, tem feito biografias de personalidades importantes, como Anjo Pornográfico, sobre a vida do dramaturgo Nelson Rodrigues. Castro também se aventura na ficção, seu último livro é Os Perigos do Imperador, publicado neste ano pela Companhia das Letras. O estilo cáustico e a prosa clara e direta marcam seu estilo.

Um dos maiores conhecedores da bossa nova, Ruy Castro escreveu sobre o movimento musical, sendo autoridade em João Gilberto, Tom Jobim, entre outros expoentes da época. Historiador social, o jornalista se debruça há anos na história do Rio de Janeiro dos séculos passados.