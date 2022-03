Rumo ao extraordinário: tudo pronto para o Lollapalooza

Algo extraordinário ou incomum, um exemplo excepcional. É isso que significa Lollapalooza, palavra que dá nome ao maior festival de música do mundo que retorna neste final de semana ao Brasil, quase três anos após sua última edição nacional.

O nome escolhido pelo cantor Perry Farrel, criador do evento, define o sentimento de moradores da região que se preparam para participar do festival. Ele acontece nesta sexta, sábado e domingo no Autódomo de Interlagos, em São Paulo.

Os amigos Leandro Aversa Manzato, de 25 anos, Felipe Henrique Borges, de 23, e Cesar Augusto Coletti, de 22, sairão de Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira (25) para curtir dois dias do evento. Miley Cyrus, A$ap Rocky e Doja Cat estão entre os shows que eles vão ver.

Designer gráfico, Cesar Augusto Coletti já esteve em outros festivais de música, mas esta é a primeira vez que vai ao Lollapalooza. “É diferente de você ir em uma festa, porque são artistas que a gente acompanha demais. Você tem toda essa experiência, e quando está lá já quer voltar no próximo”, disse Cesar.

Cesar Augusto Coletti , de Santa Bárbara, garantiu ingressos para dois dias de Lollapalooza – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O médico veterinário Felipe Henrique Borges acompanhou com ansiedade os adiamentos dessa edição do Lolla. Ele comprou ingressos para 2020 e viu as datas mudarem para setembro daquele ano, depois para 2021 e finalmente para março de 2022.

“No começo deste ano, eu nem acreditava que ia acontecer, porque teve a nova onda (do coronavírus) e falei, ‘pronto, vão adiar mais uma vez’. Mas graças a Deus e à vacina, os números de óbitos e internações diminuíram e a gente consegue participar do festival”, relatou Felipe.

Já o designer gráfico Leandro Aversa Manzato vai pela segunda vez ao Lollapalooza. Na edição anterior, em abril de 2019, participou do Ônix Day, um pocket show do Lollapalooza oferecido pela Chevrolet.

“Vai ter gente do Brasil todo para conhecer, interagir. Me sinto seguro. Já tomei as três doses e o festival cobra o comprovante de vacinas. Estou animado, é uma experiência única”, declarou Leandro.

Música. O retorno do Lollapalooza é significativo, pois marca a retomada de shows e festivais, eventos essenciais para a classe musical. Analista de TI e membro da banda About a Soul, de Americana, Lucas Macedo da Silva, de 32 anos, disse que o retorno do Lollapalloza é muito relevante para o mundo da música. Ele estará no domingo para curtir os shows do Foo Fighters e Black Pumas.

“Para quem tem banda, ver as coisas voltando a acontecer faz muita diferença, até para a saúde mental. É uma análise de risco, vou tomar todos os cuidados, mas não queria perder porque sei que vai me fazer bem em outros sentidos. Viver em um mundo sem música é muito chato”, defende o músico.

Em casa. Mesmo quem não comprou ingressos, que variam de R$ 594 a R$ 4.828,80, pode assistir aos shows, mas sem sair de casa.

A Globo detém os direitos do festival, que terá transmissões nos canais Multishow, Globoplay e BIS – neste último, o conteúdo ficará disponível também para os não assinantes da plataforma. Na TV aberta, a Globo vai transmitir um compilado com os melhores momentos.