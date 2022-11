Ruivinha de Marte é a 10ª eliminada em ‘A Fazenda 14’

Disputando vaga na reta final do programa televisivo A Fazenda 14, Ruivinha de Marte foi eliminada com 24,58% dos votos. Quem estava com a influencer na roça eram Bia Miranda, que ficou com 39,84% e o cantor André Marinho, que permaneceu no programa com 35,58% dos votos.

Questionada sobre sua participação na casa, a peoa disse que teve medo de ser julgada.

“Lembro. A pressão do jogo, tudo que você faz lá dentro vira motivo pra voto, vira motivo pra tudo. E eu fiquei com muito medo das pessoas me julgarem e até hoje lá dentro do programa eu andava meio pisando em ovos. As pessoas viam eu fazendo as coisas e jogavam isso na minha cara. E eu fui me podando cada vez mais”, justificou a influencer.

Ainda permanecem no reality os seguintes participantes: André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deolane Bezerra, Ellen Cardoso, Ian Malfitano, Kerline Cardoso, Pelé Milflows, e Pétala Barreiros.