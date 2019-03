Roteiro por sepulturas históricas de Americana tem lista de espera

A alta procura pelo roteiro “Sepulturas Que Falam”, organizado pelo grupo Historiadores Independentes de Carioba e que consiste em visitas guiadas por túmulos de pessoas que tiveram papel de destaque em Americana no passado, levou à criação de uma fila de espera de interessados.

Com isso, uma nova edição foi programada para o dia 23 de março, apenas para atender quem já se inscreveu e está aguardando vaga. A organização promete novas datas para o passeio. Foto: Divulgação

O primeiro encontro reuniu 22 pessoas. “Nele foram percorridos vários jazigos de personalidades americanenses que contribuíram com a história de Americana, sem esquecer de uma reflexão sobre os sujeitos desconhecidos que também contribuíram para a formação da cidade”, explica o historiador Jefferson Luis Rodrigues Bocardi, membro do grupo. Ex-prefeitos, revolucionários, imigrantes, professores de destaque no município e famílias tradicionais tiveram túmulos visitados.

Participantes do roteiro destacaram a amplitude de reflexões suscitadas durante o percurso. “Os cemitérios são reproduções das sociedades, portanto neles estão refletidas a desigualdade sócio-espacial e a construção de mártires controversos. Sendo assim, são ambientes muito ricos para reflexões sobre história, arte e urbanismo”, apontou André Frota Contreras Faraco. “É de suma importância conhecermos a história de nossa cidade e também as figuras históricas que foram tão importantes e que contribuíram com a formação e o progresso da cidade”, avalia Eduardo Delagnese.

Já Aline Pires da Fonseca afirmou que algumas das pessoas sobre as quais descobriu a história só conhecia como “nome de rua”. “Me deu vontade de saber ainda mais sobre cada uma das pessoas”, acrescentou.

A abertura de novas vagas pode ser acompanhada pela página no Facebook @historiadorescarioba. O roteiro é realizado com pagamento via ticket cultura (o participante escolhe com quanto quer contribuir). Formado por Elizabete Carla Guedes, Gabriela Simonetti Trevisan, Jefferson Luis Bocardi e Mariana Spaulucci Feltrin, o Historiadores Independentes de Carioba é dedicado à pesquisa histórica sobre a cidade de Americana.