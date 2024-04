Rota Cervejeira, festival cristão, peça com atriz global: o roteiro do final de semana em Americana e região

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Stand up ‘Reclamação do Dia’, de Cleber Rosa

O humorista Cleber Rosa apresenta o stand up “Reclamação do Dia”, com o icônico personagem “Chico da Tiana”. A comédia de Cleber é voltada para toda a família, livre de palavrões. Com abordagem simples e bem-humorada, o humorista apresenta situações cotidianas em histórias e causos.

Quando 📅 Hoje (19), às 20h30

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos estão a partir de R$ 40 (meia entrada) e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

Edição da Rota Cervejeira de 2023 – Foto: Crislaine Fernandes/Prefeitura de Americana

AMERICANA | 2ª Rota Cervejeira

A 2ª edição do “Rota Cervejeira” de Americana será realizada neste sábado e domingo (20 e 21), das 11h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O evento voltado à apreciação da bebida à base de cevada também terá uma programação musical focada no pop rock, rock e blues, e estará repleta de artistas e bandas da região. Veja a programação de shows.

Quando 📅 Amanhã (20) e domingo (21), das 11h às 22h

Onde 📍 CCL (Av. Brasil, 1.293)

É pago? 💵 Entrada gratuita

SANTA BÁRBARA | ‘FÉstival – um dia da celebração da fé e da família’

A cultura cristã será contemplada com um festival próprio neste sábado (20), o “FÉstival”. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara O festival terá oito horas de programação diversificada, com atividades e shows como de Bruna Karla. Veja a programação completa.

Quando 📅 Amanhã (20), a partir das 16h

Onde 📍 Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº – Residencial Dona Margarida)

É pago? 💵 Entrada gratuita

Bruna Karla, atração do FÉstival – Foto: Divulgação

AMERICANA | Peça ‘O Verdadeiro Amor’

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste sábado, às 19h, um espetáculo que retrata a bibliografia de Jesus Cristo de Nazaré. Com muita dança, a montagem apresenta um paralelo entre a época em que Jesus viveu com a atualidade. A peça deve mostrar a frieza com que alguns assuntos são tratados, como a relação familiar, a falta de união e alienação causada pelas redes sociais.

Quando 📅 Amanhã (20), às 19h

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos estão a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

“Nosso Irmão” – Foto: Pino Gomes

AMERICANA | Peça ‘Nosso Irmão’, com Regiane Alves

Chega à Americana a peça “Nosso Irmão”, com a atriz global Regiane Alves. A apresentação acontece neste domingo, às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. No elenco também estão Marina Elias e Bruno Ferian. O enredo se dá a partir do reencontro de três irmãos após a morte da mãe. O imbróglio está em torno dos bens da família, que tem ligação direta com a guarda do irmão mais novo autista.

Quando 📅 Domingo (21), às 19h

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos estão a partir de R$ 40 (meia entrada ou com flyer do LIBERAL) e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

AMERICANA | Stand up ‘A 5ª série ainda vive’, de Victor Sarro

O humorista Victor Sarro traz à Americana o seu show de comédia stand up “A 5ª série ainda vive”. A apresentação será realizada neste domingo, às 18h, no Teatro Paulo Autran. Neste show, o humorista atenua sua acidez com piadas novas e interagindo com o público. Victor Sarro teve a trajetória artística de palhaço a apresentador, roteirista e ator, rendendo colaborações com grandes nomes do entretenimento como Fábio Porchat e Anitta.

Quando 📅 Domingo (21), às 18h

Onde 📍 Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233 – Jardim Nossa Senhora de Fátima)

É pago? 💵 Os ingressos estão a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br