Rosiane é a eliminada da semana em ‘A Fazenda’; Pétala pede para sair

A noite desta quinta-feira, 6, foi marcada pela terceira roça de A Fazenda. Na ocasião, Tiago, Rosiane e Deborah disputaram a preferência do público para permanecer no reality show. No entanto, apenas dois puderam escapar da berlinda.

Com menor porcentagem de votos, apenas 21,28%, Rosiane levou a pior e foi a eliminada da semana. Deborah, a primeira a voltar para a sede, foi a favorita do público, com 51,45%, enquanto Tiago levou 27,27% da preferência.

Vale relembrar que Rosiane também não foi a favorita da casa durante a formação roça, após sobrar na dinâmica do resta um. No entanto, depois de vetar Deborah, ela disputou a prova do fazendeiro com Alex e Tiago, mas não conseguiu conquistar o título que garante a imunidade.

As confusões não param em A Fazenda, especialmente entre Deolane e Deborah, fato que está mexendo com Pétala. Recentemente, a mãe da peoa usou as redes sociais para dizer que a médica da filha foi contatada pela Record, após pedido da influenciadora, para aumentar a dose de seu antidepressivo, mas se negou por não poder consultá-la. Agora, a participante deseja desistir do programa.

Na madrugada desta sexta-feira, 7, Pétala passou um tempo fora da sede e voltou dizendo que bateu o sino, pedindo para sair do reality. No entanto, foi ignorada pela produção e, por isso, segue no jogo. “Fui lá, toquei o sino e falei: ‘Quero desistir de A Fazenda, quero ir embora’. A Deborah é muito má, gente, vocês não têm noção”, afirmou a peoa para os amigos.

Em outro momento, Deolane questionou se a produção “não deixa ir embora”. Pétala, então, explicou: “Deixa. Fui lá e falei: ‘Estou desistindo de A Fazenda, quero ir para casa’. Fiquei trancada uns dois minutos lá dentro, ai eles abriram”, contava, quando a câmera cortou a transmissão.