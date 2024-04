Roseana Murray fala após ataque: ‘Vou reaprender a escrever ou botar um braço biônico’

A escritora Roseana Murray deu sua primeira entrevista ao Fantástico, da TV Globo, após sofrer um ataque de três cães da raça pitbull. A conversa com Roseana será exibida no domingo, 14. Ela perdeu o braço direito no ataque, que ocorreu em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no último dia 5.

O programa divulgou nas redes sociais um trecho da entrevista, realizada com a escritora ainda no hospital, nesta sexta-feira, 12.

No trecho exibido, a autora de livros infantis, de 73 anos, comenta sua recuperação e fala sobre planos para o futuro.

“Eu vou reaprender a escrever com a mão esquerda, botar um braço biônico, sei lá. A vida é aprendizado”, disse Roseana.

A autora foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros no dia 5 e encaminhada, de helicóptero, ao Hospital Estadual Albert Torres (HEAT), em São Gonçalo, onde passou por cirurgias. No dia 8, ela já respirava sem a ajuda de aparelhos e fazia fisioterapia.

Na sexta, o hospital informou que ela segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

“A paciente está lúcida, conversando e se alimentando normalmente e mantém quadro estável, com boa evolução, embora ainda não haja previsão de alta”, dizia a nota.

Três pessoas, que cuidavam dos cachorros, foram presas em flagrante por maus-tratos a animais no mesmo dia da ocorrência. Contudo, Kayky Dantas, Ana Beatriz Dantas e Davidson dos Santos receberam alvará de soltura na quarta-feira, 10, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. Eles perderam a tutela dos animais.

Roseana Murray fez 1ª publicação após ataque

Também na sexta, Roseana fez a primeira publicação após sofrer o ataque e afirmou estar bem. A escritora compartilhou uma imagem de parte da equipe médica que a atende no HEAT e agradeceu. “Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre minha pele”, escreveu.

A também escritora Penélope Martins, parceria literária de Roseana, divulgou um áudio da própria autora nas redes sociais na quinta, 11. Na ocasião, a escritora citou ter recebido a equipe do Fantástico.