Roque: mulher de assistente de palco do SBT atualiza estado de saúde uma semana após internação

A mulher de Gonçalo Roque, Janilda Nogueira, atualizou o estado de saúde do famoso animador e assistente de palco de Silvio Santos e de outros programas do SBT neste domingo, 8. Roque está internado há uma semana no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

Janilda disse ter expectativa de que o marido tenha alta já nesta segunda, 9. “Queremos agradecer primeiramente a Deus. Agradeço a todos os que se preocuparam com ele, que oraram, e nos mandaram mensagem dando força”, escreveu.

Roque precisou ser hospitalizado após sofrer um desmaio em casa. Em nota enviada ao Estadão na última terça, 3, o Hospital São Luiz do Itaim informou que ele havia sido internado para fazer uma série de exames cardiológicos, mas estava “estável, consciente e contactuante”.

Em junho de 2018, Roque chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após passar mal, ter vômitos e febre, mas recebeu alta no dia seguinte. Em 2017, ele também foi internado devido a um quadro de bronquite.