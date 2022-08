Ronnie Von é contratado pela RedeTV! e apresentará programa de variedades

A RedeTV! anunciou nesta sexta-feira, 19, que acertou a contratação de Ronnie Von, 78 anos, para apresentar um programa de variedades na emissora, ainda sem data definida de estreia.

Ronnie Von estava fora da TV aberta desde sua saída da Gazeta, em 2019, emissora na qual ficou por 15 anos no comando do programa Todo Seu.

Com vasta carreira em televisão, Ronnie, que além de apresentador também é cantor, compositor e ator, nasceu no Rio de Janeiro e soma já 56 anos de trajetória artística.

Nesse tempo distante do seu público, ele emplacou o programa Além do Vinho, no canal fechado Sabor & Arte, do grupo Bandeirantes.