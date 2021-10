Ronnie Tutt, baterista de Elvis Presley, morre aos 83 anos

18 out 2021 às 12:13 • Última atualização 18 out 2021 às 14:14

Um dos mais reconhecidos bateristas da música dos Estados Unidos, Ronnie Tutt morreu no último domingo, 17, aos 83 anos. A informação foi confirmada pela filha, Terie Tutt, que disse que o baterista morreu em casa. Até a publicação desta matéria, a causa da morte não foi informada.

Tutt, ao longo de sua carreira, tocou com estrelas da música norte-americana. Com Elvis Presley, tocou entre 1969 e 1977 – ano da morte do Rei. Depois, ainda tocou ao lado de Johnny Cash, Neil Diamond Nicks, Kenny Rogers, Elvis Costello e Michael McDonald.

“Tive o privilégio de dividir o palco com Ronnie por mais de 40 anos”, disse Neil Diamond em sua conta oficial no Twitter. “Ele foi realmente um dos maiores nomes do Rock and Roll. Deus te abençoe, Ronnie. Dê os meus cumprimentos a Elvis. Nós te amamos”.

Em 2018, Tutt falou em entrevista sobre sua profissão. “Você contribui para que as pessoas se divirtam, sejam felizes”, disse. “É importante perceber que é um período de tempo muito curto na vida de uma pessoa – seja um dia ou um show de duas horas ou o que for -, mas a música que você tocou contribuiu (para isso(, significa muito mais para alguém do que você pode imaginar”, afirmou.