Ronan Horta conquistou papel em ‘A Rainha da Pérsia’ por já estar na Europa, onde mora há três anos

Apostar no mercado internacional tem sido uma escolha cada vez mais frequente para atores brasileiros. Até mesmo em função de a língua ser a mesma, muitos têm se mudado para Portugal, onde encontram oportunidades nas produções para a tevê. Ronan Horta é um dos que fez esse caminho. No entanto, em breve, é no Brasil que ele aparecerá na televisão aberta. Caberá a ele dar vida a um soldado de confiança do Rei Xerxes, papel de Carlo Porto em “A Rainha da Pérsia”, próxima novela bíblica da Record.

“Moro em Lisboa e estavam procurando atores que já estivessem na Europa, pois as gravações iniciaram por Marrocos. É um lugar incrível que eu tinha muita vontade de conhecer. Amo viajar trabalhando, pois misturo as duas coisas que amo fazer e assim foi”, diz Ronan, que foi chamado em janeiro para a trama.

Ronan garante ser encantado pelas histórias bíblicas. Com isso, a vontade de aceitar o convite foi inevitável. Em “A Rainha da Pérsia”, seu personagem está à frente de missões especiais do Rei Xerxes. Mas o ator não dá tantos detalhes ainda e não há uma data definida para a estreia. “Só recebi os primeiros capítulos, mas tenho certeza que a Record vai emplacar mais um sucesso. As gravações estão fluindo com muita harmonia e as locações são únicas e maravilhosas”, deslumbra-se. O mineiro, na verdade, já esteve em outras produções bíblicas da emissora. Em “A Terra Prometida”, atuou como o Rei Jafia. Já em “Apocalipse”, deu vida ao repórter Murilo. E ainda fez uma participação em “Jesus”.

Para a construção do papel, Ronan teve a ajuda dos preparadores Leandro Baumgratz e Nara Marques, que trabalham para a própria emissora. Mas alguns obstáculos já apareceram nessa reta inicial. “Posso dizer que o clima seco de Marrocos foi uma dificuldade. Mas, tendo a atenção de se hidratar bem, é tranquilo”, conta ele, que se mostra completamente seduzido por tudo que viu nas locações. “Marrocos é lindo, já quero voltar. A cultura, a comida, o povo, tudo é maravilhoso e diferente”, vibra o ator, que cujo último trabalho na tevê por aqui tinha sido em “Malhação – Toda forma de Amar”, a última temporada do seriado adolescente, que se encerrou em 2020, na pele do policial corrupto Cabo Góes.

Além do trabalho em “A Rainha da Pérsia”, Ronan também está no longa “Horizonte”, dirigido por Rafael Calomeni. Pela atuação, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Sorocaba. “O filme conta a história de um casal na terceira idade que se conhece em um abrigo para idosos e que viverão a primeira história de amor de vidas”, adianta. Ronan interpreta o sobrinho do protagonista vivido por Raymundo de Souza, Juarez. Para o papel, precisou engordar dez quilos.

Em Portugal, Ronan também conquistou espaço na novela “Festa É Festa”, que é transmitida pela TVI desde 26 de abril de 2021. Ele atuou na sétima temporada, exibida no ano passado. “Estar entre Brasil e Portugal é um privilégio. Gosto dessa agitação de pertencer a várias tribos e vários lugares diferentes”, exalta ele, que tem alguns negócios no Brasil, como um conjunto de flats ecológicos em Caraíva, no Sul da Bahia. Sobre atuar na Terrinha, Ronan não sentiu muita diferença em relação à rotina brasileira. “Cada lugar tem sua propriedade natural e uma forma de condução. Portugal tem características próprias, mas foi mais uma experiência positiva. Poder trabalhar em lugares diferentes me dá a oportunidade de estar em evolução constante”, valoriza.

