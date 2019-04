Romano recebe série de atrações culturais gratuitas

O Conjunto Roberto Romano recebe neste domingo o projeto “Encantos da Cidade de S. Bárbara”, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Com programação gratuita e diversificada ao público infantil, a edição acontece das 15h às 18h, na Área de Bem Estar e Lazer Edgard Balam, que fica entre as ruas Vereador Leonel Graciani, Ignácia Pinto de Campo e Padre Victório Freguglia.

Foto: Divulgação

O público poderá conferir diversas manifestações artísticas da cidade, como apresentações da FAMAM (Fanfarra Projeto Amigos da Música), street dance e K-Pop, do grupo de maracatu Estação Quilombo, o espetáculo circense “EntreRisos” (com a MB Circo), feira de artesanato, além de pintura de rosto para as crianças, feita pela artista plástica Elisabete Padovezi.

Segundo a administração municipal, o objetivo do projeto é levar diversas manifestações artísticas barbarenses à população em áreas e espaços de lazer do município, além de contribuir para a formação de plateia. O primeiro “Encantos da Cidade” de 2019 ocorreu em fevereiro, na Praça da Migração, no

Jardim Pérola.