Rodriguinho debocha de Amanda, vencedora do BBB 23: Ninguém sabe quem é

O cantor Rodriguinho, do grupo Camarote no Big Brother Brasil 2024, debochou de Amanda Meirelles, vencedora da última edição do reality. Ele conversava com outros participantes sobre estratégia de jogo.

É eliminar as plantas do programa. A pessoa que é planta, vai se salvando e chega na final”, começou a sister Giovanna Pitel. Em seguida, Rodriguinho mencionou a médica.

“É pra não acontecer o que aconteceu no último. A vencedora do último, até hoje, ninguém sabe quem é, vamos combinar. Eu não sei”, completou o artista.

A médica Amanda Meirelles foi a grande ganhadora do prêmio de quase R$ 3 milhões do BBB 23, que foi muito criticada nas redes sociais. Na edição dela, Bruna Griphao e Aline Wirley também ocuparam o pódio do programa.