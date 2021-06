Rodrigo Simas e Robson Caetano avançam na ‘Super Dança dos Famosos’

O Super Dança dos Famosos deste domingo, 27, colocou, na próxima fase, Rodrigo Simas e Robson Caetano. Nesta etapa, quadro duplas tentaram uma nova chance na competição. A versão especial do quadro, que foi criada como uma contagem regressiva da saída de Faustão da TV Globo, reúne os principais nomes ao longo da história da competição.

O Domingão está sendo comandado por Tiago Leifert até o início do programa de Luciano Huck, aos domingos. O desligamento de Fausto Silva foi anunciado em 17 de junho, sem despedidas do público.

O júri artístico foi composto por Rafa Kalimann, Wesley Safadão e Caio Ribeiro. Carlinhos de Jesus e Claudia Motta foram responsáveis pela avaliação técnica da competição. A dupla Robson Caetano e Beatriz Larrat dançou Don’t Say Goodbye, do DJ Alok. “Fui me colocando no lugar deles e não tenho capacidade de fazer o que eles fazem não”, afirmou Wesley Safadão.