Rodrigo Santoro participará de spin-off da série Teen Wolf

Rodrigo Santoro foi confirmado nesta quarta, 14, como parte do elenco da série Wolf Pack, produção que é spin-off de Teen Wolf, série da MTV americana encerrada em 2017. O brasileiro contracenará com Sarah Michelle Gellar, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Armani Jackson e Bella Shepard.

Segundo informações da revista Variety, o ator interpretará Garrett Briggs, um guarda florestal e pai adotivo dos adolescentes protagonistas. De acordo com a publicação, Santoro dará vida a um homem de convicções fortes, que guarda segredos obscuros.

A relação com os filhos também será um arco importante da trama para compor a personalidade de Briggs. Ainda segundo informações, o personagem será sempre alerta com quem se relaciona com seus filhos, que foram resgatados por ele anos antes em um incêndio suspeito.

Wolf Pack mostra a história de um grupo de adolescentes que enfrenta um grande mal na floresta em que vivem, uma criatura sobrenatural que é despertada por acontecimentos inusitados na trama. Para investigar as ocorrências, uma investigadora é designada para solucionar os casos, a personagem de Sarah Michelle Gellar.

Teen Wolf também tem em andamento um filme que dará continuidade ao enredo da trama original, mostrada na série. As seis temporadas da produção estão disponíveis na Netflix. O longa em desenvolvimento e Wolf Pack são obras produzidas pelo Paramount +.