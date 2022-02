Rodrigo Sant’Anna comemora o aniversário do marido e faz homenagem na rede social

Rodrigo SantAnna usou as redes sociais na segunda-feira, 31, para prestar uma homenagem ao marido, que fez aniversário. O ator é casado com o roteirista baiano Júnior Figueiredo desde 2019. “Hoje ele faz aniversário, Júnior Figueiredo. Meu marido, amigo, companheiro”, inicia o texto no Instagram, acompanhado de uma foto em que os dois aparecem abraçados, sorrindo.

Rodrigo Sant’Anna também aproveitou a oportunidade para desejar tudo o que há de melhor nessa vida ao companheiro.

“Que o sol aqueça sua estrada, que a lua mantenha a luz acesa e que as estrelas sirvam de trilha para as melhores rotas. Mas se algum astro falhar, eu estarei aqui com uma lanterna pra te ajudar no caminho. Te amo”, concluiu o ator.

A postagem foi comentada por Júnior Figueiredo: “Obrigado, meu amor! Te amo!”