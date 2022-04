Rodrigo Mussi está oscilando em momentos de realidade e confusão

Os fãs de Rodrigo Mussi, 36, estão cada vez mais esperançosos com o retorno do ex-BBB para casa. Nesta sexta, 15, o irmão dele, Diogo Mussi, usou as redes sociais para comunicar que Rodrigo segue com o processo de extubação.

“Hoje o Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e de confusão. O processo de extubação continua e o nosso guerreiro está indo muito bem! Aguardemos o retorno do gigante! Vem Rod!”

Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro em São Paulo há duas semanas, na quinta-feira, 31 de abril. O ex-BBB está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde foi constatado um traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo.

No dia do acidente, Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça e, na mesma semana, ele passou por uma nova cirurgia, dessa vez na perna. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos e consegue movimentar braços e pernas, mas ainda não recuperou a consciência. O caso de Rodrigo Mussi é considerado um verdadeiro milagre pela equipe médica.