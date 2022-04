Rodrigo Mussi deixa UTI e está fazendo reabilitação na enfermaria

O ex-BBB Rodrigo Mussi teve alta da UTI do Hospital das Clínicas da USP na manhã desta quarta, 20. Agora, ele passa a fazer reabilitação na enfermaria do mesmo hospital paulistano. A notícia foi divulgada por Diogo Mussi, irmão de Rodrigo. “É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação”, informou.

Ele está internado desde o dia 31 de março, após sofrer um acidente de carro em São Paulo. Rodrigo sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo.

No mesmo dia do acidente, Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça. Na mesma semana, precisou realizar um novo procedimento, dessa vez na perna. Durante a recuperação, ele teve um lento processo de extubação, que foi concluído no último domingo, 17. O caso de Rodrigo Mussi é considerado um verdadeiro milagre pela equipe médica.