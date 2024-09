Rodrigão diz que tumor era do tamanho de bola de handebol e revela que removeu órgãos - O Liberal

Cultura Rodrigão diz que tumor era do tamanho de bola de handebol e revela que removeu órgãos

O ex-BBB Rodrigo Gomes Simoni, mais conhecido como Rodrigão, 36 anos, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira, 19, para contar que passou por uma cirurgia de emergência: “Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço”. Rodrigão participou da 11ª edição do Big Brother Brasil.

Ao lado da mulher, a também ex-BBB Adriana SantAnna, de 33 anos, Rodrigão disse ainda no vídeo que os médicos precisaram remover o rim esquerdo e o baço dele. A cirurgia foi realizada em agosto. Ao fim da gravação, ele afirma que o tumor era benigno e que está passando bem.

“No final das contas, o tumor era benigno, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Graças a Deus, eliminou o problema e, como os próprios médicos disseram, vida normal. Tenho outro rim completamente saudável, sou um cara saudável e não vou precisar mudar nada nos meus hábitos”, contou.

Ele comentou ainda que o tumor pode ter surgido de uma “incompatibilidade genética”.