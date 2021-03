Cultura Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz estão no paredão do ‘BBB 21’

Formação de paredão “dramática”, como diria Tiago Leifert, na noite deste domingo, 21, no Big Brother Brasil 21. Isso porque Gil, que é o líder da semana, estava em dúvida sobre a indicação ao paredão até o último minuto antes do “ao vivo”. A ideia dele era votar em Arthur; porém, decidiu enviar Rodolffo para a berlinda.

Em seu discurso de justificativa, Gil disse que não gostou de piadinhas que foram feitas pelo sertanejo e que poderiam magoar alguns telespectadores. Rodolffo, no dia anterior, havia feito uma piada em relação ao fato de Fiuk estar usando um vestido. O filho de Fábio Jr. ficou ofendido e demonstrou descontentamento na hora.

Quando Fiuk saiu do quarto, Rodolffo indagou para Sarah: “como é que leva os meninos de vestido pras boates lá em Goiânia, Sarah?”. E a sister responde: “dá pra levar… (breve silêncio) olhando “os homi tudo” bruto?”. E Gil finaliza: “mas é uma chance de eles mudarem”. A conversa entre eles continuou, mas a edição do programa abaixa totalmente o áudio e coloca uma trilha sonora no lugar.

Carla e Fiuk já estavam no paredão automaticamente quando desistiram da prova de liderança e a casa ainda precisaria votar; porém, duas pessoas receberam o mesmo número de votos: Caio e Juliette. A decisão ficou a cargo de Gil, que teve de dar o “voto de minerva”. O economista teve muita dificuldade na escolha, já que teve desavenças com Juliette nas últimas semanas. Mesmo assim, ele escolheu Caio.

A prova bate-volta foi disputada entre Caio, Carla e Fiuk. Eles precisariam passar por três fases da tarefa, em um ambiente que seria a réplica de um hotel. Na parte inicial, precisaram abrir as portas de um quarto. Depois, teriam de descobrir em qual prato estava o café da manhã. Na sequência, deveriam acertar em qual das camas estaria o símbolo da marca patrocinadora. Caio teve mais sorte nessa e escapou do paredão.

Até a noite desta terça-feira, dia 23, o público vota no participante que dever sair do programa entre Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz.