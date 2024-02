Rod Stewart vende catálogo musical por quase R$ 500 milhões, diz jornal

O cantor e compositor britânico Rod Stewart, famoso por sucessos como Maggie May e Sailing, vendeu os direitos de seu catálogo musical por uma valor próximo a US$ 100 milhões (R$ 497 milhões), informou nesta quinta-feira (15) o The Wall Street Journal.

De acordo com o jornal, o Iconic Artist Group de Irving Azoff adquiriu os direitos de Stewart sobre seu catálogo musical, gravações e imagem.

O negócio feito entre Stewart e o grupo reforça uma tendência do mercado musical, que tem atraído cada vez mais investidores interessados nos direitos autorais gerados por artistas e pelas obras que eles produzem. Tanto que a notícia da venda vem menos de uma semana depois de a Sony anunciar um acordo no qual adquiriu metade do catálogo musical e das gravações de Michael Jackson.

Os detalhes da negociação sobre o legado do Rei do Pop são desconhecidos, porém, o jornal The New York Times afirma que os ativos de Jackson estariam avaliados em US$ 1,2 bilhão (R$ 5,96 bilhões), o que pode ter levado a gravadora a pagar pelo menos US$ 600 milhões (R$ 2,98 bilhões).

Nos últimos anos, uma série de artistas negociaram seus catálogos, entre eles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Nicks e Neil Young. Os proprietários dos direitos de uma música recebem dinheiro da reprodução e transmissão por rádio, da venda de álbuns e de seu uso em publicidade ou filmes.