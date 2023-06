Rod Stewart quer deixar o rock’n’roll para trás, mas sem se aposentar

Rod Stewart disse que quer “deixar todo o rocknroll para trás”. Em entrevista ao radialista Charlie Stay, que foi ao ar no sábado, 10, no programa BBC Breakfast, o cantor e compositor de 78 anos contou que estava ansioso para seguir uma direção diferente com sua música.

Ele acaba de gravar músicas no ritmo swing com o pianista Jools Holland para seu novo álbum, que deve ser lançado no próximo ano. O músico inicia sua turnê em Plymouth, na Inglaterra, no dia 24. Stay afirmou que “as estrelas do rock atuam hoje em idades inacreditáveis” e Rod respondeu: “Na verdade, estou parando. Não estou me aposentando, mas quero seguir em frente Tive muito sucesso com The Great American Songbook e acabei de fazer um álbum de swing com Jools Holland, que será lançado em 2024, então quero seguir nessa direção”.

“Eu só quero deixar o rocknroll para trás, por um tempo Tudo tem de acabar mais cedo ou mais tarde”, lembrou. Ele declarou estar ansioso para fazer outra coisa, especialmente cantar com a banda de Jools. “Isso beira o rocknroll de qualquer forma, só não é Maggie May e Do Ya Think Im Sexy?”, explicou, referindo-se a dois de seus sucessos.

IVETE

Nada disso, porém, deve interferir no show de Rod Stewart no Brasil. Em 30 de setembro, ele divide o palco com Ivete Sangalo, no Allianz Parque, em São Paulo. A união do músico britânico com a cantora baiana faz parte da iniciativa da nova plataforma Legends in Concert, que realizará encontros de grandes nomes da música. Os ingressos custam a partir de R$ 320 em bit.ly/rodivete.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.