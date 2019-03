‘Rocketman’: Diretor de filme sobre Elton John garante cenas LGBT

O público que aguarda ansiosamente pela estreia de Rocketman em maio deste ano não precisa ter dúvidas: o filme baseado na vida do músico Elton John não deixará de lado seu engajamento e presença no cenário LGBT.

O diretor da cinebiografia negou os boatos de que uma cena gay pudesse ser cortada por uma suposta ‘censura’ do estúdio Paramount, que está produzindo o filme. De acordo com Dexter Fletcher, que também dirigiu Bohemian Rhapsody após a demissão de Bryan Singer, o relacionamento entre Elton John (Taron Egerton) e John Reid (Richard Madden) estará presente no filme.

“Estou vendo muita especulação sobre Rocketman. Isso é bom! Ainda não foi finalizado, então não são nada além de rumores. Ele é e sempre será sem inibições, uma fantasia musical que a Paramount e os produtores apoiam e acreditam com muito amor. Veja você mesmo em 24 de maio”, escreveu em sua conta no Twitter.