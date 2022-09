Cultura Rock in Rio: Primeiro dia tem filas para comer, beber e retirar brindes

É difícil escapar das filas em eventos que reúnem 100 mil pessoas em um único espaço, e no primeiro dia de Rock in Rio isso não foi diferente. Houve formação delas nas lanchonetes, nos bebedouros, nas lojas oficiais e, principalmente, nas ativações de patrocinadores. Ao menos até o fim da tarde, contudo, não se viu reclamação sobre elas.

Isso porque, apesar da aglomeração, quase ninguém perdia muito tempo parado. À exceção ficou por conta de uma ação do Itaú, que tradicionalmente distribui copos colecionáveis do Rock in Rio. Em um dos pontos de distribuição, a fila reuniu centenas de pessoas e chegou a dar voltas.

Na Rock Street, alguns pontos apresentaram pequenas filas para a aquisição de lanches, mas essas não passavam de poucos minutos. O mesmo pode ser visto nas lanchonetes espalhadas pela Cidade do Rock e nas lojas que vendem produtos oficiais.

Sorte mesmo teve quem curte os games. Na GamePlay Arena, onde é possível jogar nas clássicas máquinas de pinball ou em modernos videogames, nenhuma fila se formou ao longo da tarde. Havia máquinas vazias e a circulação era livre. Tudo isso sob o ar condicionado – que se tratou de um ótimo refresco para a tarde quente do Rio.