Rock In Rio: Papatinho abre o dia passeando por épocas e gêneros

Papatinho abriu o dia de shows do Rock In Rio 2022 no Palco Sunset por volta das 15h deste sábado, 3, em apresentação ao lado de L7nnon e MC Hariel, que misturou sucessos recentes do funk, rap e trap com clássicos do funk nacional e direito a participações de Cidinho e Doca e MC Carol.

No início de sua apresentação, recorreu à voz de Anitta, por meio das gravações de Que Rabão e Onda Diferente. Papatinho entrou no palco carregando uma mesa de samplers e agradeceu à plateia: “Valeu Rock In Rio! Maior satisfação estar aqui. É um sonho pra mim. São vários anos de trabalho, pra hoje ver o rap e o funk aqui no Rock In Rio!”.

Acompanhado por diversos dançarinos, um trio de backing vocals e uma pequena orquestra de cordas, além de intérpretes de Libras na lateral do palco, chamou Cidinho e Doca, dupla conhecida do funk carioca ‘das antigas’, embalando o público com trechos de músicas como o Rap da Felicidade (Eu só quero ser feliz/Andar tranquilamente na favela onde eu nasci), o Rap das Armas (trilha sonora do filme Tropa de Elite) e o Rap do Silva (Era só mais um Silva/Que a estrela não brilha/Ele era funkeiro, mas era pai de família).

Na sequência, vieram L7nnon e MC Hariel, que ficaram no palco participando até o fim da apresentação. Papatinho então assumiu o comando e tocou uma gravação de Tá Com O Papato (sua parceria com Anitta, Dfideliz e BIN), com trechos do clipe exibidos no telão e direito a algumas ‘gracinhas’ na reta final instrumental da canção.

O público ainda pulou com Sem Convite e um remix de Ai, Ai, Ai (Tomar um banho de chuva) de Vanessa da Mata, além de Final de Semana (parceria de Papatinho com Seu Jorge e Black Alien), com destaque à sintonia dos violinos ao fim da música.

Outro destaque se deu quando MC Carol subiu ao palco cantando Meu Namorado É Mó Otário e Ar Condicionado. Na reta final, L7nnon embalou o sucesso do TikTok Desenrola, Bate, Joga de Ladin com a saideira Gratidão, com uma pegada mais emocional.

Ao término da apresentação, todos os artistas se enfileiraram e se curvaram, agradecendo a presença do público, que pareceu entrar no clima da dança e das labaredas de fogo no palco. L7nnon finalizou com uma mensagem religiosa: “Nossa mensagem principal aqui em cima é fazer você acreditar no seu sonho, que você é capaz, que não existe impossível, não existe limite, já que o Senhor é dono de tudo e somos filhos, nós também temos propriedade nisso tudo aqui”.