Rock In Rio Lisboa chega ao fim neste domingo; veja como assistir

O Rock In Rio Lisboa chega ao seu último dia de shows em 2022 neste domingo, 26, com apresentações de Anitta, Post Malone, Jason Derulo e HMB no Palco Mundo.

Antes, o palco principal já contou com shows de nomes como Muse, The National, Liam Gallagher, Xutos & Pontapés (18 de junho), Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo, David Carreira (19 de junho), Duran Duran, A-ha, UB40 com Ali Campbell, Bush (25 de junho). Nomes como Iza, Ney Matogrosso e Rebecca cantaram em outros palcos.

Como assistir ao Rock In Rio Lisboa

Os fãs brasileiros poderão assistir às apresentações neste domingo a partir das 14h30, com previsão até as 21h, no perfil do TikTok do festival. Para quem mora fora do Brasil, é possível assistir ao Rock In Rio Lisboa no site oficial da atração.