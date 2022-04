Rock in Rio: ingressos para Bieber, Post Malone, Coldplay e Dua Lipa esgotam

A venda dos ingressos para o Rock in Rio 2022 começou nesta terça, 5, mas já tem ingressos esgotados. Segundo a organização do festival, as datas dos shows de Justin Bieber, Post Malone, Coldplay e Dua Lipa não tem mais venda disponível.

Bieber se apresenta na cidade maravilhosa no dia 4 de setembro, mas os ingressos do show esgotaram em 12 minutos. Em 27 minutos, os fãs da banda britânica acabaram com os ingressos do dia 10 de setembro.

Em 59 minutos, os ingressos do dia 3 de setembro esgotaram, pois essa é a data em que Post Malone fará show no Rock in Rio. O último dia do festival, 11 de setembro, terá Dua Lipa como headliner, mas os ingressos acabaram em 1h04 min.

Essa é a nona edição do Rock in Rio e acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Além das atrações com datas esgotadas, o festival ainda tem ingressos para ver Iron Maiden no primeiro dia, Guns N’ Roses, no dia 8, e Green Day, no dia 9 de setembro de 2022.