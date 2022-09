Cultura Rock In Rio: ‘Fear of The Dark’ foi pico de conexão à internet

O momento em que o Iron Maiden tocou o clássico Fear of the Dark registrou o maior pico de conexão de internet no Rock in Rio na primeira noite de festival. Ao longo de todo o primeiro dia do evento, somente a rede da Tim teve 13 terabytes de tráfego, o que seria suficiente para transmitir 40 milhões de fotos por aplicativos de mensagens.

Os dados foram divulgados neste sábado pela operadora, uma das patrocinadoras do evento. O grande volume de transmissão coincide com a conexão intermitente no sinal, que ficou mais forte à noite e provocou queixas de muitos que estavam na Cidade do Rock.

O acesso à internet têm sido melhor para quem já tem celulares com a tecnologia 5G. Segundo a Tim, dados levantados no primeiro dia apontaram que 25% dos clientes da operadora fizeram uso da tecnologia. O número é 2,5 vezes maior do que o registrado nas capitais onde a rede já funciona.