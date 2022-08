Cultura Rock in Rio e Eleições: candidatos são proibidos de subir a palcos do festival

Por ser realizado pela primeira vez em 37 anos durante o período de eleições no Brasil, a organização do Rock in Rio 2022 emitiu nota estabelecendo regras para o evento. E “recomenda que todas as empresas, instituições e artistas envolvidos com o evento tenham conhecimento da Lei eleitoral”.

O festival, que será realizado de 2 a 11 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, não permitirá que candidatos a cargos públicos nesta eleição não subam aos palcos durante os shows.

Aqui, a nota oficial:



Pela primeira vez, em seus 37 anos, o Rock in Rio acontecerá em período eleitoral, e por isso está sujeito as leis específicas vigentes nesse período.

Em função disso, a organização decidiu que não será autorizada a presença de nenhum candidato a estas eleições em seus palcos.

E recomenda que todas as empresas, instituições e artistas envolvidos com o evento tenham conhecimento da Lei eleitoral.