Cultura Rock in Rio: Dua Lipa e Ludmilla comandam última noite do festival

Se você olhar o line up do último dia de Rock in Rio, vai encontrar, neste domingo, 11, uma maioria de mulheres nos dois principais palcos do festival. A começar pelas headliners Dua Lipa, no Palco Mundo, e Ludmilla, no Palco Sunset.

A primeira acabou de fazer um show em São Paulo, na última quinta-feira, 8, quando cantou para cerca de 30 mil pessoas. Agora, ela se prepara para encerrar a noite do último dia de Rock in Rio e, certamente, vai levar o público à loucura, da mesma forma que fez durante sua apresentação no Distrito Anhembi. A britânica traz para o Palco Mundo o show da turnê de seu disco Future Nostalgia. Se for com a recente apresentação, vai ter muito colorido nos telões, dança e mudanças de figurinos, mostrando que ela sabe seu lugar no pop.

Quem abre o Palco Mundo é Ivete Sangalo. A cantora baiana é veterana do Rock in Rio e já se apresentou algumas vezes no festival: ao todo, foram 15 participações, entre edições nacionais e internacionais, na Espanha, Portugal e Estados Unidos. Com mais de 20 anos de carreira, uma estrada musical consolidada, é de se esperar que Ivete apresente um show parecido com o de Lisboa, que aconteceu no início deste ano.

Depois dela, quem sobe ao palco é Rita Ora. A cantora britânica é um verdadeiro fenômeno da música pop britânica, com hits como Anywhere, Your Song, Let You Love Me e Girls. Rita Ora estourou em 2020 e já começou bem, ocupando o topo das paradas na Inglaterra. No Palco Mundo, ela vai mostrar toda sua potência artística, responsável por dar a ela o posto de artista feminina britânica com mais singles no Top 10 do Reino Unido, com quatro primeiros lugar e 13 músicas no top 10.

A penúltima atração do principal palco é Megan Thee Stallion. A cantora, que também teve seu estouro no mundo da música recente, já realizou parcerias com Beyoncé, na música Savage Remix e com Cardi B, com quem cantou WAP. Ela foi reconhecida por suas realizações com três prêmios Grammy, três American Music Awards e nove BET Awards.

Palco Sunset

Ludmilla é a headliner do Palco Sunset neste domingo, 11. A cantora, que já se apresentou em outra edição do Rock in Rio, volta assumindo lugar de destaque na programação. Tendo começado a carreira no funk, desde 2020, Ludmilla tem experimentado cantar pagode, surpreendendo o público com seu oprojeto Numanice, que tem lotado casas de show no Brasil inteiro.

Antes dela, quem sobe ao palco é a cantora Macy Gray, que também se apresentou recentemente em São Paulo, mais precisamente, nestas sexta, 9, e sábado 10. Macy está prestes a lançar o álbum The Reset, previsto para chegar às plataformas digitais ainda este ano. Inspirada por grandes cantoras de jazz como Billie Holiday e Betty Davis, Macy já foi ganhadora do Grammy Awards de Melhor Performance Vocal Pop Feminina.

No Palco Sunset também vai rolar o especial Power! Elza Vive, Um Show em Homenagem a Elza Soares, que vai reunir Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Martnália, Gaby Amarantos e Larissa Luz, cantando para celebrar a vida de uma das mais importantes cantoras brasileiras. Toda sua trajetória musical e de vida serão relembradas no palco. Antes disso, quem abre o Palco Sunset é Liniker no show que conta com a participação da baiana Luedji Luna.