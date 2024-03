Rock in Rio anuncia shows de Cyndi Lauper e Mariah Carey

O Rock in Rio anunciou na segunda, 18, duas importantes atrações para a edição deste ano. A primeira delas é a cantora e compositora americana Mariah Carey, que volta a se apresentar no Brasil após 14 anos. Ela será a atração principal do dia 22 de setembro no Palco Mundo. Na mesma data, já estão confirmados os cantores Shawn Mendes e Ne-Yo.

Mariah, um dos principais nomes do pop mundial, é conhecida por hits como We Belong Together, Obsessed e Fantasy e ganhadora de cinco Grammys. Em sua última passagem por aqui, em 2010, Mariah se apresentou na Festa de Peão de Barretos, em São Paulo, e foi criticada pelo atraso para entrar no palco.

A organização do Rock in Rio também anunciou a cantora americana Cyndi Lauper, que subirá ao palco no chamado Dia Delas, 20 de setembro, data reservada apenas para artistas mulheres. A dona do hit feminista Girls Just Want To Have Fun, de 1983, se apresentará no mesmo dia das cantoras Katy Perry e Ivete Sangalo.

Cyndi não se apresenta no Brasil há 13 anos. Recentemente, o nome da cantora ficou em alta por causa do documentário A Noite Que Mudou o Pop, que conta os bastidores da gravação do clipe da música We Are The World, que juntou dezenas de artistas pop da época.

Com um participação icônica no clipe, Cyndi seria o motivo da ausência de outra estrela da época, a cantora Madonna, que aliás, é outro nome especulado para o Rock in Rio. Por ora, apenas a apresentação dela na Praia de Copacabana, em 4 de maio, está confirmada. Os ingressos já estão à venda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.