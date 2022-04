Cultura Rock in Rio anuncia Espaço Favela com Ferrugem, PK, Lexa e outros artistas

O Espaço Favela, que estreou em 2019 com objetivo de dar visibilidade para a cultura das comunidades cariocas, vai marcar presença no Rock in Rio deste ano com um palco ainda maior. Marcado para ocorrer entre os dias 2 e 11 de setembro, o festival de música vai liberar a venda dos ingressos nesta terça-feira, 5, a partir das 19h no site oficial do evento.

O embaixador do espaço será o cantor Ferrugem, nascido e criado em Campo Grande, subúrbio da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele vai se apresentar no dia 10 de setembro. Ao todo, 24 bandas se apresentarão no Espaço Favela, incluindo nomes como PK, Lexa, Orochi e outros.

Confira o line-up:

– 02/9: Gangrena Gasosa, Affront, Revengin;

– 03/9: PK (participação de MC Don Juan), Bin e Azula;

– 04/9: Funk Orquestra, Buchecha e Taylan;

– 08/9: Drenna, Th4i (participação de Lia Clarck), Izrra;

– 09/9: MD Chefe e Domlaike, Choice e Marvvila;

– 10/9: Ferrugem, Orochi e El Pavuna;

– 11/9: Lexa, Azzy e Ella Fernandes.