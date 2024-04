Rock in Rio 2024 anuncia noite com shows de trap, rap e funk no Palco Sunset

O Rock in Rio 2024 dedicará uma noite do Palco Sunset especialmente para a cena musical do rap, trap e funk. O line-up especial acontece no dia 13 de setembro, um sábado, com a presença de artistas como MC Cabelinho e o Coral das Favelas, que serão as atrações principais do palco. A decisão partiu da ascensão dos ritmos musicais, que têm milhões de fãs no Brasil.

Antes dos headliners, será a vez de Orochi, Chefin e convidados. Outro encontro será o de Veigh e Kayblack, que sobem ao palco para uma performance repleta de hits e sucessos. A abertura do Sunset neste dia ficará por conta da Funk Orquestra, a primeira orquestra de funk do mundo, que convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

O cantor MC Cabelinho – Foto: Divulgação

Já no Palco Mundo, o principal do festival, o line-up do dia 13 fica completo com Ludmilla, que se apresenta no mesmo espaço que o headliner Travis Scott, além de 21 Savage e Matuê com participação de TETO e WIU.

No domingo, 14 de setembro, o New Dance Order terá como principal artista o renomado DJ Snake, conhecido por sucessos como “Lean On”, “Let Me Love You”, “Taki Taki”, “Middle”, entre outros.