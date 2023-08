Rock Fest, Roteiro Gastronômico e Expoflora: a programação do fim de semana em Americana e região

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Roteiro Gastronômico

Com duração de três dias, o Roteiro Gastronômico de Americana começa nesta sexta-feira. Em comemoração aos 148 anos da cidade, o evento contará com 45 estabelecimentos que oferecem uma gastronomia variada, de coxinha a baião de dois com quibebe e vinagrete. O evento também terá uma programação de shows, com DJs e músicos de gêneros como blues, samba, MPB e sertanejo. Como destaques, apresentação de Sâmi Rico (sábado) e encerramento com César Menotti & Fabiano (domingo).

Quando Hoje (25), a partir das 17h; amanhã (26), a partir das 15h; e domingo (27), a partir das 12h

Onde Avenida Antonio Pinto Duarte, próximo ao portal de entrada

É pago? A entrada é gratuita

A estrutura do Roteiro Gastronômico de Americana, montada na Avenida Antonio Pinto Duarte – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

AMERICANA | Especial Tom Jobim

O Teatro Municipal Lulu Benencase apresenta, neste sábado, o concerto “Especial Tom Jobim”, da Orquestra Filarmônica Jovens Músicos, com participação de Júlia Simões. A apresentação vai prestigiar um dos grandes nomes da música brasileira e tem no repertório canções como “Águas de março”, Samba do avião” e “Garota de Ipanema”.

Quando Amanhã (26), às 20h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência na bilheteria ou no site www.entravip.com.br

O festival Rock Fest, em Santa Bárbara – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

SANTA BÁRBARA | Rock Fest

O Santa Bárbara Rock Fest tem início nesta sexta-feira, atraindo os roqueiros da região para um final de semana inteiro de muita música. O festival tem expectativa de receber até 50 mil pessoas durante os três dias de evento. Entre os shows, CPM 22, Detonautas e Paralamas do Sucesso. O local também terá opções gastronômicas diversificadas e até mesmo uma cerveja exclusiva, da Cervejaria Leuven. Haverá transporte público gratuito para ida e volta do evento, a partir do terminal urbano.

Quando Hoje (25), a partir das 18h30; amanhã (26) e domingo (27), a partir das 13h30

Onde Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida)

É pago? A entrada é gratuita

CAMPINAS | Capital Inicial

Comemorando 40 anos de carreira, o Capital Inicial chega, neste sábado, na Expo Dom Pedro, para apresentar o show da turnê “Capital Inicial 4.0”. A banda terá no repertório músicas repaginadas como “Veraneio Vascaína”, “Fátima” e “O passageiro”, faixas Lado B, entre outras novidades.

Quando Amanhã (26), a partir de 20h

Onde Expo Dom Pedro (Avenida Guilherme Campos 500 – Jardim Santa Genebra)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos no site www.alphatickets.com.br

HOLAMBRA | 40ª Expoflora

Começa nesta sexta-feira a 40ª edição da Expoflora, em Holambra. A famosa feira de flores dura um mês e está aberta às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados até o dia 24 de setembro. O evento conta com shopping de flores, mostra de paisagismo, passeios turísticos, atrações e comidas típicas holandesas, e exposição de arranjos.

Quando Sextas, sábados, domingos e feriados, até 24 de setembro

Onde Alameda Maurício Nassau, 675 – Centro

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site www.expoflora.com.br

NOVA ODESSA | 1º Encontro Nordestino

A Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado o 1º Encontro Nordestino no Campo do Triunfo, inaugurando um novo evento no calendário oficial da cidade. A programação musical inclui apresentações da Banda Sinfônica Professor Gunars Tiss e da banda Forró DiCasa. Haverá várias barracas com pratos e quitutes típicos do Nordeste, organizadas pelos integrantes do Esporte Clube Triunfo, além de exposição e venda de artesanato.

Quando Amanhã (26), das 9h às 18h

Onde Campo Municipal do Triunfo (Rua Armezinda de Ultramar – Jardim Santa Luiza)

É pago? A entrada é gratuita