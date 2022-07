Roberto Carlos recusa dar flor a fã que tentou puxar sua mão durante show em SP

Roberto Carlos estreou na noite desta quarta-feira, 27, sua turnê Suítes. No palco, o cantor e compositor de 81 anos repercutiu com a plateia os acontecimentos que o levaram a virar assunto nas redes sociais nas últimas semanas. No palco, Roberto chegou a negar entregar rosa a uma fã e ficou impaciente com a antecipação delas indo à frente do palco para o tão esperado momento da entrega da flores.

Na estreia da temporada paulista, que começou na casa Vibra São Paulo, e que segue nos próximos dias 28 e 31 de julho, no Espaço Unimed, além de 5 e 6 de agosto, voltando em 5 e 6 de novembro, o cantor de Emoções, Detalhes, Lady Laura e Cavalgada presenteou o público com um repertório cheio de sucessos – e mais algumas amostras de perda de paciência.

Durante a apresentação, o cantor pediu que as pessoas não tenham medo de ir ao seu show, depois de viralizar nas redes sociais em trechos de vídeos em que aparece um pouco irritado distribuindo rosas, e até mesmo mandando um fã calar a boca, em show passado.

Roberto chamou a atenção das fãs que se dirigiram para a frente do palco enquanto ele cantava a música Como É Grande o Meu Amor Por Você. O cantor já tinha avisado que só distribuiria as rosas depois de cantar Jesus Cristo, que seria logo depois. Também pediu que elas ficassem “quietinhas” durante a música, já que as senhoras que já estavam aglomeradas à frente do palco começaram a cantar junto com o Rei.

Quando finalmente começou a famosa distribuição das rosas, momento comum (e esperado) a todos os shows, uma dessas fãs tentou puxar uma das mãos de Roberto, que se negou a dar a rosa à mulher.