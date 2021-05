Roberto Carlos recebe a segunda dose da vacina contra o coronavírus

Aos 80 anos de idade, Roberto Carlos recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19. Na terça-feira, 25, o cantor foi até o drive-thru, no Rio de Janeiro, para ser imunizado.

“2ª dose! Vacinado! Vacina sim!”, escreveu o cantor na legenda do vídeo que publicou no perfil oficial no Instagram.

Roberto Carlos nem precisou descer do veículo para receber a vacina. “Vacina sim, é isso aí! Todo mundo tem que se vacinar, por favor”, disse o artista após ser atendido pela enfermeira.

Ele recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 no início de março.

Ausente dos palcos para se proteger contra o coronavírus, Roberto Carlos pretende retomar o projeto Emoções em Alto Mar no Dia dos Namorados, mas só em junho de 2022.

A apresentação do cantor no navio está prevista para acontecer entre os dias 8 e 12 de junho, na Bahia.