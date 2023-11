Roberto Carlos lança ‘Eu Ofereço Flores’, música inédita

O cantor e compositor Roberto Carlos lançou nesta quinta-feira, 23, a canção romântica Eu Ofereço Flores. A música é a primeira inédita de Roberto desde Esse Cara Sou Eu e A Mulher Que Eu Amo, de 2012.

A música, apresentada por Roberto pela primeira vez em show comemorativo de seus 82 anos, no dia 19 de abril deste ano, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele nasceu, ainda não havia ganhado registro fonográfico.

A canção assinada apenas por Roberto é uma espécie de agradecimento do cantor aos seus fãs. Parte da letra diz “E olhando pra vocês/Eu vejo esses sorrisos/ Que enfeitam minha vida/De alegria e cores/De todo o coração/Por tudo isso então/Eu ofereço flores”.

Roberto deve cantar Eu Ofereço Flores na gravação de seu especial de fim de ano da TV Globo, no próximo dia 29 de novembro.