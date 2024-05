Roberto Carlos doa R$ 200 mil a vítimas de enchente no RS cogita show beneficente

O cantor Roberto Carlos fez uma doação no valor de R$ 200 mil para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e pretende realizar “show com renda totalmente revertida” para o Estado nas próximas semanas.

A reportagem entrou em contato com a equipe do cantor, que informou: “Ele pediu que a equipe técnica providencie um espaço para poder realizar um show com renda totalmente revertida para o Estado do Rio Grande do Sul. Esperemos que nas próximas 3 semanas já tenhamos mais informações.”

Depois de um show em homenagem ao Dia das Mães neste domingo, 12, em Santos, litoral de São Paulo, o próximo compromisso na agenda do Rei está marcado para o mês que vem, em 16 de junho, quando faz alguns shows nos Estados Unidos.

O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública, com bloqueios em rodovias, pontes e vias de acesso, crise no abastecimento de mantimentos e falta de água e energia em parte dos municípios. A previsão é de que as chuvas continuem neste fim de semana.

A informação foi publicada neste sábado, 11, pelo jornal O Globo e posteriormente compartilhada nas redes sociais oficiais de Roberto Carlos, gerenciadas por sua assessoria.