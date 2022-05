Roberta Terra é a sétima eliminada do ‘No Limite 2022’

A gerente de trade marketing Roberta Terra foi a sétima eliminada do reality show No Limite nesta terça-feira, 24. Ela era integrante da Tribo Lua. No Portal para eliminação, ela acabou recebendo a mesma quantidade de votos que Bruna Negreska. Então, o apresentador Fernando Fernandes pediu para que todos do grupo se reunissem novamente para desempatar. Por não haver um entendimento entre a tribo, a decisão do desempate ficou nas mãos de uma única pessoa. Após um sorteio, Victor Hugo ganhou a chance de eliminar uma das duas na frente de todos e optou por Roberta. “Sem dúvida, uma das maiores experiências da minha vida”, disse a eliminada sobre a sua participação no programa.