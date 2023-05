Robert Pattinson participará de novo filme da Netflix

Segundo informações do portal Deadline, Adam McKay, diretor do filme A Grande Aposta, Vice, já tem planos para um novo projeto. Com o título Average Height, Average Build, o projeto será produzido pela Netflix. Ainda segundo o portal, o streaming foi escolhido pelo diretor, que possui o último lançamento de McKay, Não Olhe para Cima!.

O famoso vampiro da saga Crepúsculo, Robert Pattinson será uma das estrelas da produção, além Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker e Danielle Deadwyler.

Ainda sem data de estreia, o longa também terá o roteiro de McKay e a trama contará a história de um serial killer, interpretado por Pattinson, que contrata uma lobista, interpretada por Adams, para alterar leis.

Downey Jr. dará vida a um policial aposentado que não desiste de desvendar os assassinatos e fica na cola do assassino.

As filmagens deverão começar no final de agosto, em Boston, mas ainda sem estúdio.

McKay já foi premiado diversas vezes, entre elas, com O Melhor Roteiro Adaptado por A Grande Aposta, em 2016, garantindo um Oscar.

Além disso, o filme Não Olhe para Cima! ficou em 1º lugar em 92 países pela plataforma Netflix, o que levou o diretor a receber quatro indicações ao Oscar.