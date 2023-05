Robert de Niro revela que se tornou pai pela sétima vez aos 79 anos

O ator Robert De Niro se tornou pai pela sétima vez aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo próprio artista em entrevista ao site Entertainment Tonight Canada nesta segunda-feira, 8. De Niro falava sobre o filme About My Father (Sobre o meu pai, em tradução livre), estrelado por ele, que será lançado nos cinemas americanos no próximo dia 26.

Quando perguntado sobre seus seis filhos, o artista corrigiu o site, contando que agora é pai de sete. “Eu acabei de ter um bebê”, comemorou. Ele, porém, não revelou a identidade da mãe da criança.

De Niro já foi casado duas vezes. Ele teve dois filhos com sua primeira mulher, Diahnne Abbott, e outros dois com a segunda, Grace Hightower. O ator também é pai de outras duas crianças, fruto do relacionamento com a ex-namorada, Toukie Smith.

Ao site, o artista disse que se considera um pai “amoroso” e “severo”. “Eu não gosto de ter que estabelecer a lei e coisas assim. Mas, às vezes você simplesmente não tem escolha”, comentou.

Ele também revelou que não acha que é um “pai legal”. “Meus filhos discordam de mim às vezes, e eles são respeitosos”, contou. “Com o mais novo agora, mais coisas virão”, completou.