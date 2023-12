Cultura ‘Rizz’: o que significa a gíria da geração Z eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford?

Nesta segunda-feira, 4, a Oxford University Press (OUP) anunciou que a palavra do ano é, oficialmente, “rizz”, uma gíria usada pela Geração Z. A escolha veio após uma votação popular que envolveu outras oito expressões e 30 mil votantes.

“Rizz” desbancou a palavra “swiftie”, nome dado aos fãs da cantora Taylor Swift. A OUP havia escolhido, ao todo, oito expressões para uma votação. Após, quatro palavras enfrentaram a seleção final: “rizz”, “swiftie”, “prompt” (comandos dados a um programa de inteligência artificial) e “situationship” (relacionamento romântico considerado “não oficial”).

A editora comemorou a escolha de “rizz”, dizendo ser um reflexo de como as pessoas mais jovens impactam na linguagem utilizada dentro e fora das redes sociais. “Do ativismo ao namoro e à cultura mais ampla, à medida que a Geração Z passa a ter mais impacto na sociedade, as diferenças de perspectivas e de estilo de vida também se manifestam na linguagem”, escreveu.

Afinal, o que é ‘rizz’?

Acredita-se que “rizz” tenha sido originada por uma redução da palavra “carisma”. Conforme as definições da OUP, a expressão faz referência ao “charme” ou à “capacidade de atrair um parceiro romântico ou sexual”.

Ainda conforme a editora, “rizz” também pode ser usada como verbo – no caso, “to rizz up” – para definir as ações de “atrair, seduzir ou conversar”. Segundo a BBC, a palavra foi popularizada pelo youtuber e streamer Kai Cenat, que utilizava o termo com os amigos.

O termo ganhou ainda mais popularidade após uma entrevista concedida por Tom Holland ao Buzzfeed. Na ocasião, ele foi questionado sobre o “segredo do seu rizz” e respondeu ter “rizz limitado”. O ator namora a também atriz Zendaya.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais