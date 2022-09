‘Riverdale’: ator que matou a mãe teme sofrer violência na cadeia

O ator Ryan Grantham, que foi condenado a prisão perpétua depois de matar a própria mãe, confessou ao advogado que o defende, Chris Johnson, que teme ser violentado e agredido na cadeia. As informações foram dadas ao site TMZ.

De acordo com Johnson, o fato de Ryan ser um rapaz magro, medindo 1,60, o deixaria “física, psicológica e sexualmente intimidado”, vulnerável e exposto a situações que o humilharia, caso esteja preso em uma prisão de segurança máxima.

Segundo informações, o advogado de Ryan pretende convencer a juíza do caso a transferi-lo para uma penitenciária de segurança média, entretanto, essa decisão pode demorar e ele seguirá preso em um centro prisional.

A condenação de Ryan Grantham aconteceu depois dele ter assassinado a mãe em 31 de março de 2020, quando tinha 21 anos. Na época, a matriarca estava tocando piano em casa quando Ryan atirou com um rifle na nuca dela.

O ator confessou o crime e gravou um vídeo que foi mostrado no tribunal. No conteúdo, ele filma o corpo da mãe e confessa o assassinato. Depois do crime ele alega que comprou maconha, preparou explosivos de coquetel molotov e foi assistir Netflix. Após o caso, ele se dirigiu para uma delegacia confessou ter matado a própria mãe. O ator ainda cogitou fazer um massacre na ponte Lions Gate de Vancouver, ou onde estudava, na Simon Fraser University.

A decisão da juíza Kathleen Ker, que bateu o martelo pela prisão perpétua, foi dada levando em conta esses detalhes do crime, que ela classificou como “trágico e comovente”.