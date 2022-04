Aos 74 anos, cantora Rita Lee vence o câncer

Depois de um ano na luta contra um câncer, a cantora Rita Lee, 74, está curada, publicou em sua página pessoal no Instaram Beto Lee, filho da artista. “A cura da minha mãe me emocionou pra c…. Melhor notícia de todos os tempos. “

A conta de Rita publicou uma foto da cantora em casa nesta segunda-feira, 11. Músicos e fãs da diva comemoraram a notícia.

Aos 74 anos, cantora Rita Lee venceu o câncer – Foto: Reprodução / Instagram

“Ela Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de “Jair”. Thats Rita.”, completou Beto.

Em 2021, Rita anunciou por meio de suas redes sociais que descobriu um tumor no pulmão esquerdo. “Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo”, explicava um texto postado pela equipe da artista em sua conta no Instagram.

Desde então, a cantora, que se aposentou dos palcos há alguns anos, fez raras aparições públicas, a última delas mostra Rita sentada à beira da piscina, de calças xadrez e chapeuzinho.

A cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira Rita Lee Jones de Carvalho foi atendida por uma junta médica formada pelos profissionais Óren Smaletz, José Ribas M. De Campos, Carmem Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho. Durante o tratamentos, músicos e famosos expressaram votos de boa saúde à cantora, que venceu mais uma das tantas batalhas travadas em sua vida.