Rita Lee recebe alta e faz primeiro registro em casa

Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, fez mais uma atualização sobre a cantora, que foi internada no dia 25 de fevereiro. No Instagram , neste sábado, 4, o musicista anunciou a alta da artista.

O compartilhamento de Roberto trouxe, ainda, o primeiro registro fotográfico de Rita Lee após a alta hospitalar. “Home”, legendou, identificando que a mulher já está em casa.

A notícia, é claro, está sendo comemorada por anônimos e famosos nos comentários da publicação. Entre as mensagens, destacam-se frases otimistas com desejo de saúde e vida longa para a cantora.

Vale relembrar que a artista, de 75 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Na madrugada do dia 25 de fevereiro, ela deu entrada no hospital Albert Einstein.

Após a notícia da internação, Roberto de Carvalho atualizou: “Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todo o caminho”.