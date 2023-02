‘Rita Lee está bem, se fortalecendo, se recuperando’, escreve Roberto de Carvalho

A cantora Rita Lee, internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está se recuperando, segundo o músico Roberto de Carvalho, seu marido.

Ele publicou uma mensagem no Instagram e agradeceu o apoio que a família vem recebendo, o que ele chamou de “tsunami de amor”.

Roberto de Carvalho postou: “Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todo o caminho.”

Rita Lee, de 75 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Na madrugada da sexta-feira, 24, ela deu entrada no hospital Albert Einstein. A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado.

Segundo o jornal O Globo, Rita foi internada porque, nos últimos dias, perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil.

Os médicos decidiram então que seria mais adequado mantê-la em observação de forma preventiva.

Na semana passada, Roberto de Carvalho publicou uma foto de Rita Lee em seu Instagram.

Rita também usou as redes sociais recentemente para mostrar suas unhas pintadas. Era carnaval, e escreveu na legenda: “Em clima de folia.”